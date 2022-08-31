在立法委員邱臣遠的帶領下，台灣民眾黨提名的5位市議員參選人31日上午前往基隆市選舉委員會登記參選。邱臣遠受訪時指出，經民眾黨選決會及中委會決議，他確定不參選今年底的基隆市長，但他指出他將會扮演「類母雞」角色，全力輔選市議員參選人，並持續深耕地方。

邱臣遠表示，民眾黨是個新興政黨，資源及人力都有限，目前已在宜蘭、台北、桃園、新竹都有提名及支持的縣市首長，北台灣將一起合作。他表示他擔任立法院民眾黨團總召，待立院開議後，仍將持續進行中央問政與地方連結。他說，雖然他這次不參選，但會持續加強對基隆鄉親服務，也會連結所有市議員參選人，讓基隆亮起來。

至於未來若有區域立委補選，邱臣遠是否會有意願參選？邱臣遠表示，有機會為基隆民眾服務、爭取市民認同的機會，他都不會放棄。他表示，他本來就是基隆子弟，老家在八堵，也曾就讀銘傳國中；他強調，雖然這次沒有參選，但服務與深耕地方都不會間斷。民眾黨的服務處會持續開放，與地方與民間組織的持續連結也會持續。

外界也質疑，邱臣遠不參選，民眾黨市議員參選人也可能面臨「小雞」沒有「母雞」帶領的窘境。邱臣遠表示，他將扮演「類母雞」角色全力輔選，他認為，北北基桃是共同生活圈，未來黨籍縣市長候選人及柯文哲，都將為市議員候選人站台，進行聯合造勢，推動民眾黨的理念。