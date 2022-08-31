足球為全球熱門運動項目，近日網友在臉書貼出一段影片，只見一名球員奮力射門，眼看就要得到珍貴的一分，沒想到球卻打中門柱，反彈到自己臉上，瞬間摀臉低頭哀號引發全場大笑。

一名網友在臉書社團「爆廢公社二館」上傳一段9秒鐘的影片，畫面中兩隊球員在足球場上奔跑踢球，一名身穿螢光黃色球衣的球員一邊跑向球框，一邊揮手向隊友要球，只見該名球員瞄準球框奮力踢出，沒想到球竟打中門柱，反彈重擊他的臉，球員痛到瞬間摀臉低頭哀號，讓隊友和對手們都捧腹大笑，當事者也顯得非常尷尬。

足球反彈重擊球員臉，摀臉低頭哀號讓隊友和對手們都捧腹大笑。（翻攝臉書爆廢公社二館)

原PO發文表示「真糗…」，但並未提及事發地點與時間，影片曝光網友們也笑翻留言「真的『打臉自己』」、「男人的快樂就是這麼簡單」、「對不起，我的嘴角也不爭氣地上揚了」、「這個無法不無限重播」、「老子狠起來連自己的臉都踢」，也有網友稱讚球員「球傳得好準喔！」、「先不說結果，球傳的超到位的」、「傳球很準耶！！」。