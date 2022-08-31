大陸央視新聞報導，大陸財政部和澳門特區政府8月31日公告，大陸中央政府將於9月7日在澳門發行30億元人民幣國債。此外，將於9月1日起，實施在澳門外籍人士赴橫琴深合區便利簽證措施。

據報導，在澳門發行人民幣國債，是大陸中央政府持續支持澳門發展現代金融的重要舉措，為投資者提供安全穩健的投資選擇，有利於進一步拓展投資者範圍，提升澳門債券市場吸引力，推動澳門債券市場建設，支持澳門人民幣市場發展，促進澳門經濟適度多元，進一步加強內地與澳門的金融合作。

央視新聞報導，大陸外交部駐澳公署和澳門特區政府8月30日共同主辦「澳門城市轉型發展對話會」。大陸外交部駐澳門公署特派員劉顯法在會上宣布，為便利符合條件的在澳外籍人員往來橫琴粵澳深度合作區，將從9月1日起，為在澳永久居民外籍人士頒發5年多次簽證；為非永久居民外籍人士頒發與其身分證有效期一致的多次簽證；為在澳專業外籍雇員頒發1年多次簽證；為臨時來澳參加會展的外籍人士頒發3個月多次簽證。

這些簽證優惠措施，將為推動橫琴深合區和澳門經濟高度銜接、琴澳一體化深度融合提供更多助力。

劉顯法指出，未來大陸外交部駐澳門公署將繼續發揮外交資源優勢，助推澳門「一中心、一平合、一基地」 建設，服務特區經濟適度多元轉型；將繼續為澳門特區對外交流合作搭橋鋪路，支持特區 「走出去」「請進來」，拓展國際合作管道。