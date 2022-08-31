國民黨桃園市長參選人張善政被爆出研究計畫涉及抄襲，領取農委會5700萬元經費；對此，民進黨桃園市長參選人鄭運鵬昨批評是不當得利，市長鄭文燦也評論A國庫的錢，引發藍營不滿，國民黨桃園市議員參選人凌濤昨日在律師陳麗玲陪同下到桃園地檢署狀告雙鄭違反《選罷法》。鄭運鵬表示，用撕裂對立仇恨方式選舉，不只對桃園，對台灣沒有任何幫助。

鄭運鵬指出，沒辦法阻止別人提告，但講的話都是面對媒體，都是公開的，也希望國民黨參選人從政要保持為了公益而奮鬥的原則，過去怎麼質疑林智堅論文，就應該用同樣的標準檢查張善政的案子。

鄭運鵬強調，對於林智堅的論文，是看過資料，才公開說明，但那些想要參選的人，不要為了媒體曝光、為了當選，而損失他們的未來，每個行為都會留下紀錄，應該自己判斷，很鼓勵年輕人從政，但應該用善意的標準來從政。

他還說，如果是因為和張善政同黨籍，不方便討論也沒有關係，但倒過來告競爭對手，這點覺得很不可思議，用撕裂、對立和仇恨方式選舉，不只對桃園，對台灣沒有任何幫助。

至於是否還相信林智堅論文清白，鄭運鵬說，自己說過的話都是公開的，也不會收回來，不需要收回來，智堅也選擇勇敢承擔，退出選舉的方式，市民朋友跟國人都看在眼裡。

他表示，張善政跟政府拿了5700多萬，標案出了問題，也應該用質疑別人論文的標準，來質疑自己就好了，或用同樣比對模式來比對5700萬的獲利。