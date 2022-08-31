有著「雪乳戰神」之稱的網紅郭鬼鬼，有著甜美臉孔和G級突出上圍，性格鬼靈精怪很受大家歡迎，IG狂吸超過74萬人追蹤，她也不時會Cosplay當下最夯角色，其中29日她貼出化身「女友系列」濕身照，畫面中，白T下隱約透出性感內衣，果然讓男粉沸騰，共3.5萬人點讚朝聖，甚至有人稱要幫忙換衣服。

照片中，郭鬼鬼穿貼身白T和黑色窄裙，一身嬌小身軀被雨淋濕，連帶透出布料下的黑色內衣，豐滿雙峰藏都藏不住，臉上還露出一抹微妙笑容，結果她的配文還寫下：「下班回家遇到大雨淋了一身濕，你女友開門時是這樣？你會？」相較於過去直接露胸器的風格，來搞個欲擒故縱的招式，更顯得有誘惑力。

郭鬼鬼濕身後透出胸前的黑色內衣。(圖/郭鬼鬼 IG)

此則貼文一出，吸引超過3.5萬人按讚，還直接留言「阿娘喂！這麼會這麼美」、「趕快進來把衣服脫了去洗澡」、「擁抱跟浴缸放熱水」、「我會問為什麼頭沒濕身體濕了」、「犯規了哦，一定要幫忙洗澡的」、「我會冷靜的幫他淋多一次水，因為我還沒有看夠」、「如果女友像妳這樣，肯定熱情如火」、「噴鼻血啦」。

郭鬼鬼不僅會Cos，也經常出外主持活動。(圖/郭鬼鬼 IG)

郭鬼鬼也在IG限動解釋，她之所以全身溼答答，是因為去高雄主持活動，哪料想她結束工作返家時，天空竟下起無預期的大雨，這才有了女友系列濕身照；不過她也隨即幽默自嘲：「雨不停落下來」，心情絲毫不受影響，反倒順勢拍下創意美照，畢竟她的濕身畫面太過美好，得以讓粉絲大飽眼福。