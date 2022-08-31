民進黨雲林縣長參選人劉建國（前中）完成登記，提出4大願景打造新雲林。（張朝欣攝）

民進黨雲林縣長提名人劉建國，31日上午10點3分前往雲林縣選委會完成參選登記，上百名支持者到場造勢，劉提出發展醫療生技、整治濁水溪、引進半導體產業、增加雲林人口4大願景，呼籲選民支持他入主雲林縣政府，一起打造最幸福進步的新雲林。

劉建國表示，他對於雲林高齡者的福利非常重視，對於醫療照顧經費的爭取絕對是第1名，包括爭取「國衛院高齡醫學暨健康福祉研究中心」、「台大醫院雲林分院擴建」，總經費達150億元，就是要讓雲林民眾、長者享有更好的醫療品質。

劉建國說，濁水溪揚塵非常嚴重，他邀請當時擔任行政院長的賴清德親自到濁水溪關心揚塵問題，賴當場公開宣布整治揚塵經費無上限，第1期經費13億多，第2期8億多，總共22億元整治揚塵，原本每年有59天風飛沙，目前已減少到5、6天，有效改善濁水溪沿岸居民生活品質。

劉建國指出，雲林最需要產業進駐，但對於育才、培才、留才還沒有完善的規畫，經他爭取，8月中旬台大工學院、工業局等相關單位，已決定合作開辦免費半導體學程，未來他若入主縣府，將可以更快速、更多元的開辦相關學程，讓產業界來雲林投資時不怕沒有人才。

劉建國最後強調，雲林人口流失非常快，目前剩66萬多人，要讓人口止跌，就是要招攬產業、留住青農、強化醫療等，所以他積極爭取國家級醫療中心在雲林，發展生技與科技「雙技產業」，藉此讓雲林人口止跌，進而逐漸回升。