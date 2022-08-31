立委林為洲在道路考察結束後把機車騎上人行道。（擷自林為洲臉書／邱立雅竹縣傳真）

立委林為洲（左）到新竹縣警局交通隊重溫自己拍的機車違規影片。（邱立雅攝）

立法委員林為洲日前騎著機車體驗從竹北遠百到家樂福路線，沿路考察機車專用道封閉無法行駛、標示路牌未妥站標示等問題，整趟旅程錄影貼上網，遭到網友抓出多個道路違規事項，並向新竹縣警局檢舉。林為洲31日前往交通隊自首，坦承犯下錯誤向大眾道歉，不過交通隊回應，由於檢舉影片未拍到車號，交通違規行為終了日已逾7日，依規定不予舉發。

林為洲在臉書推出檢視竹北市的阿洲來報到系列影片，針對竹北光明六路機車族易迷航之處檢討，影片一開始就可看到林為洲於紅線違停，網友細數違規事項還包括未打方向燈、行駛雙黃線、行駛槽化線、行駛人行道等罪狀，甚至還可見到其他駕駛按喇叭，但林為洲卻依舊持續拍攝影片。網友痛批林為洲為了拍攝宣傳影片，竟不顧其他人生命安全，行為實屬離譜。

對此，林為洲31日上午前往交通隊自首，表示拍攝影片的初衷是因為有民眾反應，稱騎機車從遠百到家樂福時，穿越高速公路交流道的機車專用道被封閉，相當不便，於是才親自騎機車體驗考察。林為洲表示該路段較為複雜，稍一不慎就容易違規，被網友檢舉後，雖然沒有拍到車號，自己願意前來自首，並向大眾致歉。

交通隊回應表示，檢視林爲洲臉書發布騎乘機車影片內容，交通違規行為有紅線臨時停車、行駛人行道、行駛路肩、跨越槽化線、跨越雙白線、跨越雙黃線、超越停止線等7項，其中紅線臨時停車違規有多處重複。不過該影片於8月12日拍攝，依照道路交通管理處罰條例第7-1條及違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則第23條規定，林為洲交通違規行為終了日至今已超過7天，就算林為洲來自首，也依規定不予舉發。

該影片目前已累積2.6萬觀看數，林為洲團隊仍未下架該影片。林為洲表示，雖然交通隊不予舉發，經過計算後，7項違規應裁罰6000元，因對自己行為感到內疚，將金額全數捐予新竹縣內公益團體。