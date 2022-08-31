2050淨零碳排的目標，已經成為企業在數位轉型上密不可分的重點項目，企業ESG更展現前所未有的重要性，不僅在產品出貨上受到全球綠色標準的檢驗，也成為金融單位提供貸款的審核要項之一。實威(8416)透過在地輔導10,000家客戶的經驗，啟動運用達梭ENOVIA的PLM管理，和達梭SIMULIA數位雙生驗證分析的顧問服務，幫助企業加速實現ESG與數位轉型。將於9/8登場的「2022達梭系統台灣產業高峰會」，實威獲邀出席，並介紹完整的解決方案。

淨零碳排是企業ESG的重要指標，越是能夠簡化產品在研發到製造的流程，就越能夠降低碳排，因此數位雙生(Digital Twin)能夠協助獲得高度成效，使用數位建立的模型進行驗證分析，在實際生產甚至是打樣前，確認其誤差、強度、功能性和用料成本，不僅提升企業數位化水準，同時達成ESG需求。

以達梭SIMULIA的CST電磁場分析來說，能夠以數位雙生的方式，針對包含靜電到高頻，適用於電動機、電路板、電纜線路、濾波器、進行混合、多物理場、電磁/電路協同模擬，如近年熱門的電動車和相關車用電子等，可幫助所有相關機電設計進行數位雙生的模擬驗證。

從管理面向來看，實威指出，PLM產品生命週期管理，則是以更為全面的方式，提升企業ESG的層級，達梭ENOVIA是一套連全球電動車第一大廠-特斯拉都採用的解決方案，從協同管理出發，即時連結組合各部門、單位的數據和想法，快速進行產品專案排程，建立可因應市場變化的彈性組織，隨時獲取最利於企業產品的採購成本與上市時機，因此能夠在ENOVIA上進行虛擬產品開發，整合PLM與數位雙生，一步拉近企業ESG的終點距離。