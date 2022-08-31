2022年米其林指南星級名單出爐，其中5間位於5星級飯店館內，其餘皆為街邊店。以區域觀察，以台北市中山區達13間最多、大安區8間居次，商圈則以大直商圈共6間餐廳入選最夯。其中，樂群三路蟬聯最多米其林星級餐廳路段，可謂最無敵的「米其林星星路」。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，米其林餐廳評鑑標準的五大準則，分別是食材準備程度、準備食物的技巧和口味的融合、創新水準（主廚想表達的理念）、是否物有所值，以及用餐體驗與烹飪水準的一致性，上述五大準則均得面面俱到。

因此，米其林餐廳所需的資源和廚師創意功力頗高，有5家星級餐廳隸屬於五星飯店，包括三星的君品「頤宮」、二星的台北喜來登「請客樓」，一星的亞都麗緻「天香樓」及「巴黎廳1930×高山英紀」、台北文華東方「雅閣」等，均有足夠的硬體和服務水準做後盾。

就台北市而言，中山區可謂米其林最熱區，其中大直商圈樂群三路最夯，包括Raw、態芮、祥雲龍吟和教父牛排均名列星級名單。張旭嵐指出，晶華和晴光商圈由於日本觀光客多，因此也是不少道地日式料理聚集地，就算躋身巷弄也更顯風味。

而樂群三路所在的大直美麗華商圈周邊，住宅交易單價達約90～100萬，商業密度高且近內科園區，企業高階商務聚餐多，又有西華富邦等水岸豪宅，富豪生活圈有十足消費實力，頗能支撐星級餐廳的高消費市場，使大直成為米其林餐廳最大商圈。

台中市方面，今年共有5間餐廳名列米其林星級榜單，其中緊鄰七期的單元二有2家餐廳進榜，包括二星的JL Studio及自西區美術館園道搬遷至此的鹽之華，七期亦有Forchetta擠進榜單。而資深美食商圈的西區公益路及科博館育德園道，各有1間餐廳入榜。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，單元二因緊鄰消費力強的七期市政中心，商機豐沛，但租賃成本與七期、公益路等資深美食商圈相較親民。加上重劃區處於發展階段，適合建置大型餐廳的土地供給較豐，近年吸引不少餐廳在單元二設點。

陳定中指出，單元二近年來快速崛起，躋身台中市的指標美食商圈之林，尤其是公益路二段、益豐路四段一帶，如今已成為名店薈萃的餐飲聚落，表現不遜於七期、勤美草悟道、西區美術館等既有區域。