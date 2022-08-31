剛轉投快艇的球星沃爾(John Wall)近期接受採訪，他真情流露，敘述著過去三年間的養傷過程，除了表示阿基里斯腱撕裂傷持續困擾著他，母親更在同年年底去世，接著一年後祖母還因新冠肺炎離開，沃爾說從來未經歷如此黑暗的日子，當時一度出現輕生念頭，此話一出震驚眾人。

John Wall says after the adversity he’s experienced in the last few years, he can get through anything 🙏



(via @ChaseHughesNBCS) pic.twitter.com/ifnoPJppD3 — Bleacher Report (@BleacherReport) August 30, 2022

沃爾今夏加盟快艇，已開始為新賽季做準備，最近他接受知名媒體《Clutch Points》訪問，他敞開心扉談及過去三年的艱苦過程，他透露自己並非單單受傷病困擾，最愛的家人接二連三離開人世帶來巨大衝擊，沃爾說：「曾想過要輕生，這段期間讓我感到非常痛苦，曾經有過了斷念頭。」

沃爾2019年1月開刀移除左腳跟骨刺，沒想到後來又在家滑倒撕裂左腳阿基里斯腱，而同年年底母親因癌症過世，年僅58歲，沃爾對此悲痛說道：「我曾在母親旁邊連續三天穿著同樣衣服，陪著她做化療，我親眼看著她闔眼，真的非常難受。」接著一年後祖母還因新冠肺炎離開了他。

“I thought about committing suicide. Tearing my Achilles, my mom passing, my grandma dying a year later, in the midst of COVID. Me going to chemotherapy, sitting by my mom taking her last breaths wearing the same clothes for 3 days straight.”



John Wall on his last 2-3 years 🙏🏽 pic.twitter.com/Kr01c2lqrb — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) August 29, 2022

一連串打擊讓他情緒崩潰，沃爾出生單親家庭，母親、祖母一直都是他最大依靠。而這些年他也因沒打球領高薪，遭受外界不少質疑和謾罵，但除了傷勢以外，他幾乎沒對外透露這些煎熬的日子，想輕生的念頭無疑震驚了許多人。不過沃爾表示現在已熬過最艱難的時刻，可以繼續面對任何挑戰了，期待他再次展翅高飛！

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