櫃買中心31日表示，遠東新世紀及奇美實業將於9月14日發行可持續發展連結債券（Sustainability-Linked Bond, SLB），為國內首批SLB，其中遠東新世紀發行金額新台幣25億元，5年期、票面利率為固定利率1.75％，而奇美實業則發行金額新台幣10億元，5年期、票面利率為固定利率1.65％，櫃買中心將於當日舉行首批SLB上櫃掛牌典禮。

櫃買中心表示，遠東新世紀以其永續發展策略藍圖中的「驅動無限創新」及「領航綠色未來」相關目標，作為其可持續發展關鍵績效指標（KPI），訂定的可持續發展績效目標（SPT）分別為：1.2025年溫室氣體排放較2020年減量20％，以及2.2025年綠色產品營收較2015年成長80％，若於目標衡量基準日兩項SPTs未達成，則第五年票面利率加碼0.25％。

奇美實業則依其綠色生產、綠色能源及綠色倡議等整體永續發展策略目標訂定KPI，所連結之SPT為1.2025年溫室氣體排放較2021年減量16.8％，以及2.2025年生產用水來自水資源循環體系之比例佔80％，若於目標衡量基準日兩項SPTs未達成，則自第四年起票面利率加碼0.25％。

遠東新世紀及奇美實業於發行後將每年委請評估機構對其所連結之KPI及SPT進行驗證，並將於公開資訊觀測站上傳SLB發行後報告及其評估報告，以利投資人檢視其永續目標達成情形。