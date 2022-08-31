29年前上映的經典《唐伯虎點秋香》不只將「星爺」周星馳推到喜劇之王的地位，其他配角如星爺御用配音員石班瑜、「華夫人」鄭佩佩、「石榴姐」苑瓊丹都是經過此片被台灣民眾所熟知。其中林威飾演的反派「寧王」，竟搖身一變在悠閒的養豬凡人。

現年已經67歲的林威，早年他報讀邵氏武術演員訓練班畢業，原本是臨時演員，被推薦給導演麥當雄拍攝《省港旗兵》後聲名大開，入圍第4屆香港電影金像獎「最佳新人獎」，可謂最佳綠葉的他還演出過電影《武狀元蘇乞兒》、《A計畫續集》。之後在《唐伯虎點秋香》中飾演「寧王」，帶著「對穿祥」、「奪命書生」大鬧華府，讓觀眾印象深刻，如今多年過去，林威也減少拍攝作品。

林威曬近況，變成養豬大叔。（圖／取自新浪娛樂）

據《新浪娛樂》報導，林威近年到大陸定居，但不忘透過社群網站分享近況，近來他曬出一支短片，片中他拿著飼料蹲在地上餵豬，腳上穿著夾腳拖，身上穿了白背心、套上黑白格紋襯衫，肚子微凸，看來和一般的大叔無異，似乎非常享受普通人的生活，見他穿著拖鞋在野外開心養豬，搖身變成凡人大叔的模樣，很難讓人想到他曾演過說話霸氣的寧王。。

林威近年減少作品，忙養豬享受鄉村生活。（圖／取自新浪娛樂）

周星馳御用班底不少人都逐漸淡出螢幕，像是本名石仁茂的配音員石班瑜是周星馳的御用配音員，曾替周星馳配過《賭俠》、《家有喜事》、《整人專家》、《九品芝麻官》等作品，他原本雙頰圓潤有肉，近期在抖音分享近況，自曝因罹患「肺曲黴菌」（肺麴菌病，pulmonary aspergillosis）住院一個多月，通常是抵抗力弱的人才會得到，如今雖然已經出院，但未完全康復，影片中可見他雙頰凹陷，整個人也「消風」不少。