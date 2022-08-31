國民黨桃園市長參選人張善政任職宏碁時期，農委會經費達5736萬元的研究報告遭爆抄襲，經澄清強調此計劃本質為引進國外新知，轉給國內研究單位參考。張今早更透過臉書，細數昔日在宏碁的工作生活，喊話綠營別拉本土企業下水，「要抹黑、要搞政治，就請衝著我來吧！髒水，潑到我為止！」

張善政表示，近期大眾關注他在宏碁任職時做了什麼，那是人生中壓力最大、最辛苦的一段時間，雖辛苦但仍認為對得起老東家，90年代末期，宏碁創辦人施振榮與黃少華預見未來網路發展，想在龍潭渴望園區建立國際級雲端資料中心，因他有相關經驗就被找上。

張善政細數參與這項國家級計畫的經過，能為台灣打下雲端科技能量基礎，參與這計畫是他的榮幸，但也因為是台灣沒人做過的工程，所以背負非常大的壓力，在宏碁10年，完成了不可能的任務，為台灣發展作出貢獻，也和桃園結緣。

張善政強調，怎料卻因個人選舉因素，導致老東家被捲入綠營政治鬥爭、抹黑漩渦之中，他深感過意不去，對老東家，心中只有無限感激。張善政也向民進黨喊話，「為對付我一個人，值得拉我們台灣優秀的本土企業下水嗎？要付出這麼大的代價嗎？要抹黑、要搞政治，就請衝著我來吧！髒水，潑到我為止！」