何姓男子與童姓女子同在蝦皮購物販售香茅油等產品，何男不滿童女經營模式相同，且販售價格較低，因此2021年時利用2位不知情的朋友帳號，留言「擦了會紅腫」等不實留言，想藉此影響童女生意。高雄簡易庭依誹謗罪判何男拘役50日，得易科罰金，童女認為罰太輕提起上訴，上訴二審後何男以10萬元與童女和解，法官認為何男有悔意，因此改判緩刑2年。

何男在網路商場蝦皮購物上販賣香茅油、精油等商品，發現同行的童女也販賣相同商品，不只經營模式相似、連價格都比何男還優惠，因此何男動起了歪腦筋，分別向2位不知情的友人借用蝦皮帳號，到童女的賣場留下負面評價，何男於2021年6月6日寫下「擦了有些紅腫、疑似過敏反應，聞了覺得味道有點怪異刺鼻」的評價、又於同年6 月14日寫下「

是不是有參雜其他成分呢？為什麼擦在手上沒多久後非常癢」等言論，想以此打擊童女的賣場買氣。

童女發現這2則不實評價後，報警處理，警方調查才發現2則評論都為何男所為，因此童女一氣之下告上法院，高雄簡易庭審理時認為何男想向童女和解遭拒，法官依何男2次的散布文字誹謗罪，判處拘役50日，得易科罰金，童女認為何男已經是累犯了，判處50日的罰責過輕，提起上訴。

二審審理時，何男以10萬元與童女和解，並發表道歉聲明書讓童女發布，法官認為何男已有悔意且坦承犯行，彌補了童女所受的損失以及恢復受損的商譽，因此改判緩刑2年，全案定讞。