侯友宜感謝他們對治安、交通工作的長年付出，並讚揚他們是「推動市政工作的幕後功臣」。（新北市警察局提供／李奇叡新北傳真）

新北今舉辦「111年度資深民防人員表揚大會」，新北市長侯友宜出席為201位資深民防、義警、義交、義刑人員頒獎，並表示新北治安交通勤務繁重，所幸有這些資深夥伴在治安偵防、交通疏導等協勤工作上無怨付出，為追求安居環境可說是功不可沒。

新北市警察局表示，新北治安持續獲獎，並保持高破案率，除靠警察弟兄在第一線打拼，也靠著一群民防義警協勤人員默默付出，今年共201名資深民防、義警、義交、義刑人員服務滿20年以上；表揚大會於今早10時30分舉行，侯友宜出席頒獎，感謝他們對治安、交通工作的長年付出，並讚揚他們是「推動市政工作的幕後功臣」。

擔任三重義警中隊光明分隊小隊長的李欽揚，曾於今年3月3日與光明派出所同仁巡邏協勤時，在三重區中華路76巷內發現迷路的9旬老翁，經耐心詢問鄰居後，得知老人住處後，二話不說就將老翁背往住家，其熱心舉動還被路人捕捉，PO上臉書稱讚。

另外熱愛登山的瑞芳民防中隊金瓜石小隊隊員陳坤瑄，今年6月26日獲報有遊客在山尖路登山步道跌倒受傷，和金瓜石派出所員警到步道口集結後，就與消防弟兄一同上山搜救，順利將受傷遊客帶下山。陳坤瑄表示，能將登山的興趣用於救護，是他參加民防的動力之一，希望未來能用更多自身技能，幫助更多有需要的民眾。

侯友宜致詞時表示，新北交通工程建設持續成長，治安犯罪手法也日新月異，加上大量的暫住人口、環境多元複雜化，不論是在治安維護、交通秩序維持、為民服務、關懷弱勢等警政工作推動，也需仰賴民防人員付出奉獻。

侯友宜說，新北市幅員遼闊，且人口超過400萬人，治安交通勤務繁重，警力有限，但民力無窮；今天受獎的201位協勤夥伴，具備20年協勤工作經驗，對於各項治安偵防、交通疏導等工作無怨付出，共同追求更完美的安居環境，可說是功不可沒。

侯友宜強調，警方代表政府執法展現公權力，業務包羅萬象，因此要特別感謝資深民防夥伴熱心協助治安、交通與為民服務工作，也希望各界人士繼續給予警察及民防人員大力支持、鼓勵，一同締造新北安居樂業願景，共同打造「智慧安全城市」。