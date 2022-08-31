經過6日中藥治療，下肢水腫已退，可見到骨型。（豐原醫院提供）

國人超過2成確診新冠病毒，篩陰後仍出現喉嚨不適等症狀，李女因咽喉疼痛如刀割，服西藥解熱鎮痛仍難忍，經豐原醫院中醫師陳梓頤診視後，以清熱解毒佐疏散風熱中藥，3日後緩解為癢痛，再3日已無疼痛。

豐原醫院指出，許多民眾自從確診新冠肺炎後，雖已經快篩陰性，還老是覺得身體怪怪的，持續超過 12 週，卻沒有其他解釋的症候群，這就是新冠肺炎後遺症(post-COVID syndrome) ，也就是長新冠( Long-COVID) 。

李姓小姐至豐原醫院中醫科就診，除常見上呼吸道症狀外，特別提到咽喉疼痛如刀割，服西藥解熱鎮痛仍十分疼痛，經中醫師陳梓頤診視見口咽後壁紅腫與遍佈水泡，以清熱解毒佐疏散風熱中藥， 3日後即由刀割般的疼痛緩解為癢痛，再3日已無疼痛，口咽後壁水泡幾乎消失。

另名66歲張姓女士病患確診一週後，沒痊癒反而出現慢性呼吸衰竭入院，需使用正壓呼吸器( BiPAP 呼吸器)，全身水腫。中醫師鄭名惠說，使用溫心化陽中藥介入後，於3至6日緩解，第9日喘咳幾乎消失(3日為一療程)。因心衰造成的下肢水腫症狀也同時解除，精神體能自如，可以自由行走吃飯，恢復日常活動。

豐原醫院表示，以中醫觀點，新冠屬熱病毒，入侵人體後邪熱亢盛，確診者身體免疫也相對被激亢，因此出現發燒、疼痛等發炎症狀。然而此病毒最棘手的，是誘發人體激烈的免疫風暴，邪熱亢盛耗傷人體陰液精氣，恢復期長，是長新冠發生最主要的原因。

近來豐原醫院長新冠尋求中醫科幫忙最多的症狀，就是持續疲倦無力、喘咳者，中醫科醫師鄭名惠指出，中醫清補肺氣陰，常常可在1週療程即緩解喘咳，最慢4週症狀消失。至於睡眠不安穩、胃口差、口乾、頭痛、反覆發熱，屬於熱病後期，餘熱未盡，簡單用一些清熱安神、芳香醒脾的中藥，就能讓患者睡的沉，不會夜半反覆醒來。

豐原醫指出，中醫治療新冠肺炎的價值，在讓患者能在免疫風暴期，減緩免疫過度激亢的嚴重發炎現象、在臟器功能受損時，能穩定地支撐功能，並協助身體恢復。