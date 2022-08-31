爭取連任的嘉義縣長翁章梁今上午在立委陳明文、蔡易餘、議長張明達、副議長陳怡屆及黨籍議員、鄉鎮長參選人、各鄉鎮後援會會長等陪同下完成參選登記。（呂妍庭攝）

國民黨縣長參選人王育敏也在黨籍議員、鄉鎮長參選人陪同下，完成參選登記。（呂妍庭攝）

國民黨縣長參選人王育敏也在黨籍議員、鄉鎮長參選人陪同下，完成參選登記。（呂妍庭攝）

民進黨徵召，爭取連任的嘉義縣長翁章梁與國民黨縣長參選人王育敏今一前一後到嘉義縣選委會登記參選，翁章梁信心滿滿，指農工大縣正在實現，他有信心拚最高票連任，王育敏除說已擬定10大政見，也邀翁章梁進行電視辯論會，比較兩人的政見。

翁章梁今上午在立委陳明文、蔡易餘、議長張明達、副議長陳怡屆及黨籍議員、鄉鎮長參選人、各鄉鎮後援會會長等陪同下，由6架無人機伴飛，一行人浩浩蕩蕩到選委會完成登記。

翁章梁說，嘉縣有6個產業園區同時開動，還有3個重大建設，包括茶改場總場遷來嘉義，故宮南院投資31億擴建，朴子肉品市場符合屠體相關標準，加上蔡英文總統宣誓，無人機基地設在嘉義，嘉義縣多箭齊發，強調，嘉義從嘉南大圳開拓100多年後，現在是嘉義最大規模的產業建設，他絕對有信心能夠繼續帶動農工大縣的發展。

翁章梁10點左右完成登記後，王育敏也在黨籍議員、鄉鎮長參選人陪同下，10點半從國民黨縣黨部步行到選委會，王育敏表示，她參選就是要改變嘉義，已提出嘉義改變，十全十美政見，10大方案希望打造嘉義縣成真正的觀光大縣，把人跟錢引進來嘉義，改善縣府財政。

王育敏說，她提出的政見包括青年返鄉就業、減班不減師，以保障老師工作權，教育精緻小班化等，另也說，嘉義要走出去，跟國際接軌，至目前為止，嘉義縣政府沒有跟任何一個城市締結姐妹市，國際行銷做得太少，她當選會後努力改變，還說自己己簽署電視辯論，希望跟翁縣長針對嘉縣如何更好進行辯論。