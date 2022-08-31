中國常駐聯合國代表團發言人美東時間8月30日就美國常駐代表錯誤言論表明嚴正立場。指摘8月30日美國常駐聯合國代表葛林斐德發表聲明，利用強迫失蹤受害者國際日，對中方造謠抹黑、無端指責，對國際組織工作指手畫腳、橫加干涉，中方對此堅決反對、完全拒絕。

中國常駐聯合國代表團發言人稱，強迫失蹤是侵犯人權的極端行為，各國均予以依法打擊和嚴懲。中國是法治國家。中國憲法和法律明確規定，公民享有人身自由，任何組織、單位和個人均不得非法限制他人人身自由。中方堅決反對任何形式的強迫失蹤行為。

中駐聯代表團發言人指出，一個時期以來，美方不斷炮製謊言謬論，炒作涉疆問題，嘴上講著「保護人權」，心裡卻想著「以疆制華」，美方的政治野心早已路人皆知。當前，中國新疆社會安全穩定，人民安居樂業，各族群眾人權得到充分保障，根本不存在所謂「強迫失蹤」問題。

反觀美國，一貫以「人權法官」、「人權衛士」形象自居，卻恰恰是強迫失蹤問題的重災區，人權記錄每況日下、劣跡斑斑。

——美國自1776年獨立後系統性屠殺印第安人，導致印第安人口數量從500萬銳減到25萬。這不僅是強迫失蹤，更是鐵證如山的種族滅絕。

——美國以「反恐」為名四處發動戰爭，僅過去十餘年就奪去超過92.9萬人的生命，還在關塔那摩等地設立海外監獄，實施強迫失蹤、酷刑等一系列侵害人權行徑。16名聯合國特別機制專家聯合呼籲美方關閉關塔那摩等海外監獄並向被拘押者提供補償，美方至今充耳不聞，拒不落實。

——美國漠視人民生命權、健康權。104萬美國人死於新冠肺炎，20多萬美國兒童不幸成為「疫情孤兒」。槍支暴力僅在2021年就奪去4.4萬多人的生命。這都是政府不作為導致的永久性強迫失蹤！

美國常駐代表這分公開聲明對聯合國等國際組織橫加干涉、指手畫腳，是美方大搞脅迫外交的最新證據。長期以來，美方對國際組織「合則用、不合則棄」，不斷上演施壓、制裁、退群、欠費等鬧劇。美方所作所為嚴重違背《聯合國憲章》宗旨和原則，成為多邊主義和國際規則的最大破壞者。

中方奉勸個別美方政客：謊言外交、脅迫外交早已惡名天下，可以休矣！世人早已看清你們編造的涉疆謊言，「以疆制華」的圖謀註定失敗。

中方奉勸個別美方政客，真正該做的是，立即採取實際舉措保護美國人民人權，停止在人權問題上散播虛假資訊和謊言，停止利用人權問題干涉別國內政，停止成為國際人權合作的絆腳石。