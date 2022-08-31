中視團隊到訪美國進行採訪拍攝。（中視提供）

中視團隊接著前往澳洲進行採訪拍攝。（中視提供）

中視新聞記者龔邦華、張召朋、王清煜等日前飛往美國及澳洲各地，專訪今年唐獎得主，團隊先是到美國14天，於紐約採訪今年永續發展獎得主傑佛瑞．薩克斯教授，並到費城採訪生技醫藥獎得主德魯．魏斯曼，接續再至澳洲採訪法治獎得主雪柔．頌德斯。

受訪者之一的德魯．魏斯曼教授，他與卡塔林·卡里科及彼得·庫利斯3人對疫苗開發有突破性的發現，並為克服這些問題開發巧妙的方法，成為SARS-CoV-2疫苗能被快速開發的關鍵。這些技術不僅徹底改變了疫苗學，更開創了以RNA為療法的新時代，受訪時，德魯．魏斯曼相當謙遜，讓資深記者龔邦華印象深刻。

行程中，教授特別邀請中視團隊到費城的實驗室觀摩，還能站在放置mRNA疫苗相關研究的實驗室保存箱前，記者當下感受到研究者他們夜以繼日不斷研究，對BioNTech和Moderna疫苗的開發至關重要，幫助人類對抗新冠疫情，難得的經驗更是讓龔邦華內心澎湃不已。

在疫情期間出國採訪，因許多班機取消直飛，導致中視新聞團隊去程必須先飛到美國西岸的舊金山，再轉機前往紐約；回程則須從澳洲墨爾本先飛往新加坡轉機，才能回到台灣，過程幾經波折。一共長達24天的採訪之旅，讓龔邦華忍不住說道：「這是記者生涯中出國出差採訪最多天的一次！」

一行人到澳洲墨爾本採訪時，趁著空檔，看了世界最小的企鵝「小藍企鵝」，看著小企鵝搖搖擺擺覓食，留下一串串腳印，有趣情景讓記者大開眼界；此外，在當天的路程中竟不小心撞到一隻袋鼠，讓一行人心有餘悸，成為此次出差相當「難忘」的回憶，龔邦華之前是中視駐美特派，曾長期居住紐約，因疫情返台，藉由這次專訪行程，讓她相隔一年半再到紐約，她最驚訝因為通貨膨脹的影響，物價暴漲，一碗拉麵在短短一年內從12塊美金飆升成18塊美金。