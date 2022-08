近日突然有許多外賓來台,儘管看似是許多好友相挺,但背後卻藏有深意。國民黨立法院黨團書記長李德維今(31)日透露,當總統蔡英文、外交部長吳釗燮在鏡頭前與外賓合照時,經濟部長王美花、交通部長王國材等人卻忙著協調各部會,直言蔡英文風光與外賓合照的同時,「背後是有代價的!」

李德維今日在臉書表示,近日總統府與外交部很忙碌,蔡英文、吳釗燮忙著在鏡頭前與外賓合照,且鏡頭下還要忙著收外賓要求的訂單或投資案,因此國安會、經濟部、交通部、國防部、國發會等單位更忙,因為各部會的首長要忙著協調。

李德維透露,這些來台的外賓,有的要台灣買東西,如波音787與國防武器;有的要台灣賣東西,像是台積電的晶片;有的更要台灣拿錢投資,如台積電到美國設廠,或投資外賓推薦的投資案與基金,但最重要的是,「好像沒有聽說要拿錢來投資台灣的。」

「蔡英文與吳釗燮風光的背後是有代價的,這一點應該要讓大家知道!」李德維說,天下沒有白吃的午餐,30年前他在美國念碩士時,指導老師曾告知「Nothing free in the United States」(美國沒有免費的東西),現在他很想將這句話修正為「Nothing free in the world!(世界上沒有免費的東西)」