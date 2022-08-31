近日突然有許多外賓來台，儘管看似是許多好友相挺，但背後卻藏有深意。國民黨立法院黨團書記長李德維今（31）日透露，當總統蔡英文、外交部長吳釗燮在鏡頭前與外賓合照時，經濟部長王美花、交通部長王國材等人卻忙著協調各部會，直言蔡英文風光與外賓合照的同時，「背後是有代價的！」

李德維今日在臉書表示，近日總統府與外交部很忙碌，蔡英文、吳釗燮忙著在鏡頭前與外賓合照，且鏡頭下還要忙著收外賓要求的訂單或投資案，因此國安會、經濟部、交通部、國防部、國發會等單位更忙，因為各部會的首長要忙著協調。

李德維透露，這些來台的外賓，有的要台灣買東西，如波音787與國防武器；有的要台灣賣東西，像是台積電的晶片；有的更要台灣拿錢投資，如台積電到美國設廠，或投資外賓推薦的投資案與基金，但最重要的是，「好像沒有聽說要拿錢來投資台灣的。」

「蔡英文與吳釗燮風光的背後是有代價的，這一點應該要讓大家知道！」李德維說，天下沒有白吃的午餐，30年前他在美國念碩士時，指導老師曾告知「Nothing free in the United States」（美國沒有免費的東西），現在他很想將這句話修正為「Nothing free in the world！（世界上沒有免費的東西）」