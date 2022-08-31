為積極協助國內健康產業相關業者拓銷菲律賓及越南的醫療市場，外貿協會於上周舉辦「台灣健康產業赴越南、菲律賓拓銷團 」線上洽談會，以視訊方式連結台越菲的廠商。共徵集12家業者參與，包括醫療院所、智慧醫療、雲端監測、智慧醫材等，洽談會共邀請到41位海外買主上線參與，安排達109場次洽談，預期商機逾548萬美元。

外貿協會表示，此次參團的廠商包括提供精準醫療服務的創源生科、沐恩生醫、采新生醫、部立桃園醫院，以及台北醫學大學醫療體系；提供醫院用品與智慧醫材的台禹科機、台同儀器，和睿生光電；運營雲端醫療平台的醫智公司和慧康生技，以及提供健康產品的勤晉工業與泓樂國際。

貿協表示，菲律賓近年努力提升全民醫保，挹注預算提升醫院的軟硬體，加上新冠肺炎疫情影響，也朝向預防醫學與基礎醫療照護發展。越南透過開放外資的醫療單位引進，醫療相關產業獲得大幅的成長。越南及菲律賓兩國民眾健康意識抬頭，對於醫療照護的需求增加，政府政策積極推動醫療產業轉型，提供台灣醫療業者開發市場的商機。

本次洽談會成功洽邀多家當地代表性買主，包含越南三家中央級國營醫院及北越大型醫療產品代理商Medaz Vietnam General Service；菲律賓則有衛生部和轄下疾管局、以及菲律賓心臟醫學中心(Philippine Heart Center)等參與洽談。其中越南國營175軍醫院，對台灣創新的精準醫學有興趣，也與多家醫院用品洽談。菲律賓Dr. Jose N. Rodriguez Memorial Hospital則對於部立桃園醫院的醫院資訊系統及急診系統表示非常有興趣。

貿協在疫情之下持續為醫療與健康產業業者辦理線上展團、採購洽談會等數位拓銷活動，虛實整合推廣國際市場，為日後實體拓銷活動熱身，搶攻海外商機。