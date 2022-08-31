在聯準會可能持續大幅升息的陰影籠罩下，隔夜美股主要指數連跌第三天，標普500指數跌破4000點，為7月底以來首見。中國疫情升溫，並重申將貫徹清零政策。周三香港恆生指數開跌1.8%，目前跌1.22%，報19704.99點。國企股跌1.14%，為6762.11點。

中國8月製造業活動連續第2個月呈現萎縮，但萎縮力道較7月放緩亦小於市場預期。嚴格的清零防疫政策、數十年來最嚴重的熱浪導致工業限電以及房地產危機，都給中國製造業帶來壓力。

恆生科技股微跌0.06%，其中，商湯漲4.3%，漲幅最大；其次為眾安在線漲3.2%。攜程集團跌6.526%，跌幅最大，其次為百度集團跌4.85%。阿里巴巴跌2.57%。比亞迪電子跌2.7%。

百度ADR隔夜重挫6.5%，儘管該公司第二季經調整後淨利年增3%。

比亞迪重挫逾10%。股神巴菲特旗下波克夏·海瑟威控股公司首度減持比亞迪股票，一出手即出脫133.1萬股，每股均價為277.1016元。比亞迪回應表示，公司經營一切正常，不必對波克夏的舉措過度解讀。