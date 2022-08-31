在需求孱弱、庫存大增下，迫使韓國晶片製造業者7月不只減產，同時出貨也是過去約3年以來首次減少。

根據韓國官方31日資料，繼6月成長5.1%之後，當地7月半導體出貨量年減22.7%。同時，半導體庫存量年增80%，還是在高檔水位沒減少，跟6月差不多。

韓國7月晶片產量，已連4個月不再放大，表示在需求不佳且庫存大增下，三星電子以及SK海力士等主要業者也正在調整生產規模。俄烏戰爭未了、中國大陸嚴格抗疫，加上全球力抗通膨大幅升息，都增添景氣未來不確定性。

韓國晶片賣不動，更是讓全球經濟前景蒙上一層陰影。在電子產品以及網上作業與日俱增之下，半導體的角色也日益吃重。在過去兩年多新冠疫情盛行期間，無論工作或上課都以遠端為主，因此晶片需求當時也跟著大增。

韓國7月出口年增近1成，創連續21個月成長佳績。不過，科技產品出口卻是兩年多來首次下降。其中，最重要出口至海外的記憶體晶片，則大減13.5%。另外，韓國7月工業生產僅年增1.5%，遠低於市場預估值2.6%。