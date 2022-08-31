國際知名獨立地產顧問公司萊坊(Knight Frank)發表2022年第二季「全球豪宅指數」(Prime Global Cities Index)顯示，台北豪宅第二季年增8.6%，僅次於首爾的20.9%及東京的10.2%，位列亞洲第三，全球排名第16，較上季略降一名。

瑞普萊坊市場研究部總監黃舒衛表示，台灣第二季豪宅市場「量跌價漲」，成交量及件數都是三年來新低，與去年同季相比總交易金額跌幅逾三成五，但單價卻反而逆勢上升，有三個原因：首先，上半年預售新案開案少，建商亦傾向邊建邊售或先建後售，以提早鎖定營建成本，避免承擔成本持續上升的風險；其次，成屋市場的豪宅餘屋逐漸去化完畢，建商看好稀少性及增值潛力，惜售庫存，供給面疲弱；最後，市場上選擇相對減少，部分需求轉向二手市場尋找物件，衝高中古豪宅行情。以上原因導致第二季豪宅交易量雖衰退，但平均單價卻創下近年同期新高：潤泰敦峰頂樓戶賣出每坪240萬創個案紀錄、信義聯勤五月每坪260萬元的成交不但是第二季最高單價，亦是該案第三高售價，甚至屋齡已有16年的大直代官山，時隔6年亦於6月衝破200萬單價大關。

黃舒衛分析，第三季之後由於台海緊張、海外旅遊回溫，過往兩年因疫情而回台、留台的豪宅購買潮開始觀望，再加上國內新、舊物件供給量縮，推、拉之間，預期加速部分買盤轉向國際市場，甚至中南部市場，尋找避險或投資標的，下半年台北豪宅市場將走向零星個案表現的新階段。