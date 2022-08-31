電源供應器廠博大(8109)前7月每股稅前盈餘為6.21元，受惠於綠能、醫療及通訊需求強勁，目前博大訂單已滿至明年第1季，博大表示，公司營運非常樂觀，今年第3季可望創單季新高，第4季也很好，全年業績可望創新高，明年亦有望持續成長，法人預估，博大今年稅前盈餘可望上看10元。

博大將於今天下午舉行法說會，博大主攻立基型電源市場，終端客戶為鐵道工程/綠能/醫療/工業/通訊等，由於產品屬少量多樣高門檻應用，整體業績未受當年全球景氣不佳影響，不僅今年下半年及全年業績可望創高，亦有機會一路旺至明年。

博大今年前7月合併營收為9.51億元，年成長12.79%，營業毛利為4.33億元，年成長5.65%，稅前盈餘為4.77億元，年成長74.1%，每股稅前盈餘為6.21元。

綠能、醫療、通訊、工業及鐵道工程需求暢旺，讓博大訂單滿手至明年第1季，博大表示，目前IC供貨已趨於正常，訂單已滿至明年第1季，目前開始接明年第2季訂單，第3季業績可望創高，第4季亦可維持第3季水準，全年業績可望創下歷年新高，只要沒有意外變數，明年可望持續成長，樂觀看待未來營運。