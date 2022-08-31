Danny Avila總計在台Long Stay超過2個禮拜。（WAVE Taipei提供）

世界百大DJ第34名「電音界小賈斯汀」Danny Avila（丹尼艾維拉）第5度來台、第2度在台隔離，真心愛台灣的他甘願在台隔離「3＋4」天，就是為了可以近距離與觀眾互動，並在台灣多待上一段時間，總計在台Long Stay超過2個禮拜。夜店是DJ的主場，他把此次在台灣第一場夜店表演獻給信義區知名夜店Wave Taipei，29日半夜2點現身夜店表演，吸引上百名樂迷擠爆朝聖，全場跟隨他的音樂狂嗨到天亮。

結束2天「S2O Taiwan潑水音樂節」之後，Danny Avila半夜2點現身信義區知名夜店WAVE Taipei舞台，這也是他第二度來到這裡放歌，有別於上一次以EDM曲風為主的表演方式，此次帶來他籌備1年多的全新表演概念「Mainstage Techno」，帶來他從小最喜歡、一般人視為地下音樂的Techno音樂（鐵克諾）。WAVE Taipei因應不同的音樂風格，表演前與他針對需求調整硬體，呈現最震撼的聲、光效果。

Danny Avila在開場沒多久，重節奏的Techno音樂當中出現他事先錄製好的：「親愛的朋友，相隔好久，好久不見，我很想念你們，我很高興你們在這裡，希望你會有個美好的時光，⋯⋯，我很高興來到這裡，我很高興來到台北！」他不斷地帶動現場氣氛，要台下觀眾舉起手、尖叫，現場嗨翻。表演結束時，全場響起掌聲、尖叫聲，他感性致謝：「謝謝，很開心再次見到大家，希望有個美好的夜晚，謝謝！」

當天Danny Avila已在S2O Taiwan潑水音樂節壓軸表演整整2個小時，再加上半夜在Wave Taipei表演1小時半，工作人員原本擔心他很累，沒想到他其實還想要繼續放，在包廂休息沒多久，看見KAKU在放歌，忍不住又跳上DJ台，玩到天亮5點才離開，接下來他還會待在台灣1個星期左右才會回到西班牙，依照上一回他在台Long Stay的情形，他在路上遇到粉絲時，幾乎是拍照、簽名、擁抱有求必應，相當親民。