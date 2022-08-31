曾入選國軍形象月曆的空軍上尉方棱溶，29日晚間不幸因紅斑性狼瘡病逝，享年31歲，讓外界再度關注此致命的自體免疫性疾病，事實上，這病也是24年前最為轟動的網路小說《第一次親密接觸》中女主角「輕舞飛揚」所患的重症，最後女主角因此病逝，讓許多讀者因此了解紅斑性狼瘡的致命性。

被稱為網路文學教主的蔡智恆，1998年在就讀成功大學水利及海洋工程研究所博士班，以筆名「痞子蔡」在成大BBS連載小說處女作《第一次親密接觸》，兩個月共34集，以清新純愛的文筆描述一段網路戀情，男主角「痞子蔡」與女主角「輕舞飛揚」的網戀故事風靡一時，讓當時許多網友每天準時等小說更新。後來從網路上及日後出版的繁簡體版書上讀到《第一次》的人難以計數，從而奠定了蔡智恆「網路文學教主」的地位，《第一次》也被改編成電視劇、電影、舞台劇，堪稱「現代IP劇的原型」。

小說描述1997年9月時，男主角「痞子蔡」在BBS上邂逅就讀同校、ID為「輕舞飛揚」的女主角之過程，兩人經過近3個月的網路聊天後，於1997年底相約見面，兩人一見鍾情，之後還一起欣賞電影《鐵達尼號》，但同一時間輕舞飛揚卻因紅斑性狼瘡宿疾復發，不得不於1998年元旦返回台北，住進台北榮總接受治療，後女主角因病情加劇同月17日過世。

當時女主角因此重症而快速去世，讓不少網友扼腕，也因此讓「紅斑性狼瘡」這個會致死的自體免疫性疾病為人所知，了解該病無法治癒，及會在身體及臉上出現如蝴蝶的紅斑，以及該病會不斷攻擊人體的重要器官，引發心血管病變，並侵犯肺臟引發呼吸急促、腎臟則會出現蛋白尿、血尿，此外並攻擊腦神經系統，引發抽搐、精神異常、顱內出血、昏迷、癱瘓等。