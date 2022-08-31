YouTuber「台南Josh」年初傳遭老婆家暴，5月中簽字離婚，恢復單身3個月，前幾日突然同框前味全龍啦啦隊成員梔梔，意外被粉絲起鬨，Josh澄清只是拍片。如今Josh終於上片，直接說明這是一場「約會梔旅」，兩人有趣又爆笑的互動，讓大家笑到不行。

Josh在影片開頭表示，這是他頻道之前從沒拍過的類型「一日約會」，而且還笑稱早在拍攝前，他和梔梔兩人就說了一個鐘頭的八卦，結果通通都不能放出來。兩人在約會的整個過程中，互開玩笑，互動看起來自然又真摯。 其中Josh還特別帶梔梔去前妻的愛店，結果老闆娘砲火猛烈，種種互動和對話都笑翻大家。

影片曝光後，大家紛紛留言道「Josh千萬不能妄梔菲柏，要努力把握自己的幸福」、「兩個人聊得很自然欸，見面兩次就成為梔心朋友」、「整集一路笑到尾～很開心看到josh可以發自內心的笑！josh~加油喔！」、「恭喜Josh阿！真的是太閃了」、「沒想到看josh的影片也可以姨母笑一整集」、「Josh原來是接到梔梔丟的繡球啦～」。

回顧這起意外緋聞，起因是梔梔和Josh當天拍片時上傳了一支兩人在車內共舞的畫面，由於兩人之前都沒有交集的樣子，部分網友誤會兩人是真的有戀情，事情越傳越開，Josh才馬上澄清兩人只是合作拍片，但兩人親民又爆笑互動，成為網友們近期最熱烈話題。