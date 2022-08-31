民進黨前立委鄭寶清預計明天登記參選桃園市長，提到登記參選將被開除黨籍，鄭寶清說，背離建黨精神才叫「背骨」。鄭寶清強調，「我愛民進黨但我更愛真理，我愛民進黨但我更愛桃園。」

因鄭寶清若登記參選，將被開除黨籍，他表示，人家罵我「背骨」，但什麼叫「背骨」？背離建黨精神才叫「背骨」。鄭寶清說，登記勢在必行，他強調，「我愛民進黨但我更愛真理，我愛民進黨但我更愛桃園。」

鄭寶清也說，一路走來，都堅定知道要替桃園人做事情。知道要打拚才讓下一代有希望，但是現在看起來跟以前創黨時的黨外時代很像。用要新的黨外精神，讓下一代有好前途。鄭寶清表示，出生在這裡，在這裡做事情、參選，不曾離開過，只要有機會，骨頭也是埋在桃園，代表一輩子為桃園打拚。他說，很多人選前才遷移戶口，他是走透透，每個地方要什麼都知道，當市長保證讓桃園變成台灣焦點。

因一度外傳鄭寶清會與民眾黨合作，鄭寶清說，不知道哪裡來的說法，因為是好朋友，雙方僅事先有提過要不要互相幫忙，他代表民眾黨選舉都是子虛烏有。鄭寶清也強調，只要對桃園好，對市民好，理念一致，都歡迎一起努力。