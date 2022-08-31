柯建銘擔任徐定禎競選團隊主任委員。（李京昇攝）

徐定禎在柯建銘、鄭文燦、羅致政、楊長鎮等人陪同下登記參選。（李京昇攝）

民進黨苗栗縣長提名參選人徐定禎，31日早上10點50分，在民進黨立法院黨團總召柯建銘、立委羅致政、桃園市長鄭文燦、客委會主委楊長鎮等人與支持者陪同，赴苗栗縣選委會登記參選縣長，並喊出5大願景、3大保障、10大承諾，要改變苗栗派系鬥爭，並讓苗栗脫離三等縣，找回光榮感。

則是31日早上11點登記；國民黨部分，提名參選人謝福弘9月1日早上10點登記，同黨苗栗議長鍾東錦則壓最後一天，9月2日早上10點半登記。另，無黨籍吳盛聖也預計9月2日登記。

柯建銘說，苗栗縣從民國39年到現在都是國民黨執政，從來沒有政黨輪替，都是地方派系鬥爭，如今改變歷史的機會到來，現在要揮別過去舊時代，這次黨中央邀集他跟多位黨團內最重要角色幫徐定禎輔選，就是有信心翻轉跟改變苗栗，他希望苗栗鄉親站出來，一起揮別派系、黑金時代。

鄭文燦表示，徐定禎擔任頭份市長時，將6千萬負債轉虧為盈3億多元，有非常好的財政治理能力，最近民調支持度跟看好度都是徐第1名，黨內對徐定禎非常有信心。現在要告別債務黑洞舊時代，苗栗長年來沒辦法落實很多大建設，這都是過去累積到現在的結果，若徐當選一定可以得到中央與蔡英文總統支持。

鄭說，苗栗也要告別賄選文化舊時代，如今年輕一代普遍參政，現在比拚的是政治理念，政黨政治已經在台灣深耕，苗栗更要告別派系鬥爭，因為派系鬥爭讓地方惡化跟空轉，這次徐一定能夠改變苗栗。

徐定禎指出，苗栗要改變的不是好山好水好人情，要改變的是政治，長年來派系把持、讓財政破產、建設停滯、福利縮水，苗栗被戲稱是苗栗國讓人非常可悲，所以他提出5大願景、3大保障跟10大承諾要來建設苗栗，其中包括國中小學營養午餐全免、敬老金提升到2千、長輩免費裝假牙等政見，懇請苗栗縣民支持他，一起翻轉改變苗栗