新北市新店區中興路、寶慶街交叉路口，因左轉車流多，有居民反映行人穿越路口安全受到影響，新北市交通局會勘後，決定以人本角度重新檢討號誌規劃，將中興路左轉寶慶路車流與行人穿越中興路的時間分流，提升通行安全。

交通管制工程科科長林昭賢指出，中興路與寶慶街口是銜接景美橋、景美溪橋兩座橋梁往返台北市的重要路口，由中興路往景美橋、秀朗橋方向的車流，都會在此路口左轉；有當地區居民反映，穿越行穿線時常遇到左轉車輛不禮讓，導致行人在車流中寸步難行，險象環生。

林昭賢說，交通局獲報後便邀集相關單位及里長辦理會勘，決定將中興路左轉車流與行人穿越的時間分流，讓行人通行時不受左轉車干擾，可安全通過馬路。

林昭賢表示，在左、右轉車流量大的路口，行人安全容易受到轉向車輛影響，轉向車輛也會因禮讓行人，而造成排隊情形，為減少行人與轉向車輛交織狀況，將依路口行人、車流量，與轉向量、車流紓解效率及路口行人停等空間，綜合評估設置行人專用時相可行性；而不適合設置行人專用時相的路口，則以行人綠燈早開方式，提供行人優先穿越路口，照顧行人需求，也避免交通壅塞，目前新北市境內已設置56處行人早開及121處行人專用時相。

交通局提醒，汽機車行經路口時，務必遵循「路口慢看停」原則，減速慢行並停讓行人，維護行人通行安全。