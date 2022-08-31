民進黨桃園市長參選人鄭運鵬場場活動，皆看到他與桃園市長鄭文燦身影，外界認為有行政不中立之嫌，對此，鄭運鵬表示，桃園本來就是要延續鄭文燦的光榮執政，這也是對於桃園市民的責任和市政成績的自信，每個好的選舉訴求，都要留下來甚至更進步。鄭也酸，如果換成國民黨執政，恐會變成包工程、炒地皮和濫用特權。

鄭運鵬行程滿檔，鄭文燦幾乎每場都會到場，被質疑行政不中立，對此，鄭運鵬毫無避諱直言，我們的訴求就是將鄭文燦這8年的政策延續下去，讓桃園市民相信民進黨在桃園的執政，相信鄭運鵬的能力，跟我們延續性的規畫。

鄭運鵬話鋒一轉大酸藍營，如果桃園正成長到一半，以後重新再來一遍，重新推翻，埤塘的保存、埤塘文化的發揚和維持在張善政先生裡面變成弊案，這樣桃園市民一定會感覺他過去拿埤塘來賺取不義之財。

他強調，這些是鄭市長好不容易保留下來的，桃園市民他們的選擇，從每一個細節和政策上面，當然會和鄭文燦連在一起，鄭文燦沒辦法做第三任、第四任沒有錯，但鄭市長可以做第三任、第四任，這是延續在目前的成績和市民朋友的肯定之上。