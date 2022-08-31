白安新專輯預購開紅盤。（相信音樂提供）

白安第四張創作專輯《沒有人寫歌給你過吧ALL ABOUT YOU》31日正式發行，在專輯發行前就收獲好成績，專輯預購開跑1小時就登上博客來「CD即時榜冠軍」，同名主打〈沒有人寫歌給你過吧〉衝上KKBOX即時榜第一名以及華語新歌日榜冠軍，和陳昊森共演的MV也在短短5天，在YouTube突破百萬點擊次數，加上歌詞中「沒有人寫歌給你過吧」與「鍋巴」音相似，也讓歌迷笑稱「這應該是史上最有名的鍋巴了」！

《沒有人寫歌給你過吧ALL ABOUT YOU》詞曲名單包含金曲獎最佳作詞人五月天阿信、葛大為，以及入圍金曲獎華語男歌手的許鈞、金曲獎最佳樂團落日飛車的國國等。

談到和許鈞的合作，是白安移居上海的日子，因緣際會下認識，兩人一拍即合，白安不僅邀請許鈞編曲多首作品，如〈不夠特別的我不要〉與〈安地斯山脈下的黃昏〉等，也邀他合唱〈你忙你的我忙我的〉。白安更首度於專輯演唱他人全詞曲、由許鈞創作的〈暖光光〉，在他人創作之下，抒發不一樣的細膩柔軟。此外，與落日飛車 國國合作的〈甜蜜點〉也是一次新鮮激盪，兩人從十幾歲便認識，直到現在才首度在音樂上產生交流，這也是專輯中另一首男女對唱，流動的甜蜜氛圍，更是白安前所未見的情感展現。