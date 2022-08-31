由於消費性電子產業的終端市場需求出現反轉，晶片業面臨供過於求危機，金融機構花旗多次唱衰半導體產業將出現10年、甚至20年來最嚴重的大蕭條，周二花旗分析師Christopher Danley重申相同看法，並強調，所有晶片股、費城半導體指數可能會再下跌25%。

Market Watch報導，幾乎所有半導體廠商都認為消費性電子產業出現雜音，但汽車與工業晶片部門表現相當樂觀，但花旗分析師Christopher Danley卻認為，近期已經發現汽車與工業晶片將出現回調的跡象，因此警告，鑒於經濟衰退與庫存大幅增加，半導體產業將出現十年來最嚴重的衰退。

Christopher Danley甚至提到，晶片股未來將再下跌25%，以反映市場上的真實狀況，「這將導致晶片股出現下跌，費城半導體指數會創下歷史新低，並再跌25%。」

今年以來，費城半導體指數已經下跌32%，如果無法止跌，將創下2008年以來最大的跌幅，當時費半指數重挫48%。如果費城半導體指數從現在的水準再下跌25%，將落在2020點左右，會是2020年7月以來的新低。

而在費半指數的成分股中，輝達與Marvell Technology的跌幅最深，輝達今年以來暴跌48%，Marvell Technology也下跌了45%。