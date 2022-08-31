根據國防部最新中共軍力報告書指出，中共火箭軍部隊，目前已建立具備遏制核戰能力，2027年建立對臺及第一島鏈範圍內目標遠距精準打擊能力，至2050年建成「核天一體」信息化戰略核力量，以達「止獨、抗霸、控印、穩邊」之戰略目標。

報告書指出，中共火箭軍部隊，依「核常兼備、全域懾戰」戰略要求，加速飛彈汰換研改，強化實戰化訓練與聯合火力打擊能量，達成「區域拒止外軍」目的；持續研發新型飛彈突防、變軌、隱蔽及抗干擾技術，加速新型飛彈部署，並藉實戰化演訓強化攻臺及抗擊外軍遠程精準打擊能力，提升對陸、海、空、天多元一體打擊力量。

報告書指出，中共火箭軍將逐步汰除東風11甲、東風15甲彈道飛彈及東風10巡弋飛彈，換裝具操控自動化、部署機動化、打擊精準化之新型短程東風16、中程東風16改、東風17彈道飛彈及東風10甲、東風100巡弋飛彈。精進東風系列巡弋飛彈終端制導與地形匹配及匿蹤技術，提升突防精準打擊戰力。列裝東風5、東風31、東風41系列洲際彈道飛彈，研改多彈頭酬載技術，提升核威懾力度。

另部署新一代「遙感」、「高分」系列衛星，強化對地觀測能量及全球目標監偵效能。導航衛星，「北斗」導航衛星建構完成，具備全球涵蓋與精準導航定位能力。