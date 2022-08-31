泓德能源（6873）今（31）日於臺南七股舉行日運案場的動土儀式，此為全臺首件民間自辦環社檢核、並由政府單位核定的漁電共生案場。除了建造案場，泓德能源更自組專業養殖團隊，成立子公司「星源漁業」投入生態養殖，透過產銷一條龍的策略打造全臺第一支「漁業臺灣隊」，成為漁電共生領域發展的領頭羊。

看好漁電共生發展潛力，泓德能源多年前就開始鴨子划水，成果陸續於今年展現。泓德能源也邀集臺灣人壽、全球人壽、富邦人壽共同成立「星鱻電力」，聚焦漁電共生相關領域進行投資，31日開工的日運案場即為星鱻電力的首個投資案，該案場預計於2023年3月完工，可供應 42.6MW 的綠電。完工後將透過生態養殖的方式混養白蝦及烏魚，為臺灣漁業和光電布局注入新能量。

泓德能源董事長謝源一表示，全力支持政府在2050年達成4.4GW漁電共生發電容量的目標，泓德能源擴大漁電共生的布局，希望透過全面性的輔導與轉型，改善臺灣養殖的基礎建設，在帶動地方經濟發展的同時，也能實踐「智慧綠能、隨手可得」的企業願景。

有別於其他單純開發案場業者，泓德能源致力打造「漁業臺灣隊」，不只自組「星源漁業」專業養殖團隊，整合魚塭開發、水產設計、魚苗培育、養殖到收穫等產業鏈，更廣邀多家水產通路建立策略聯盟，實踐產銷一條龍的策略，一次掌握發電與漁獲雙商機。

星源漁業投入「生態養殖」，將市場需求和經濟效益納入考量，更導入「漁業智慧管理」系統，透過大數據監控養殖過程，建立養殖資料庫與進行數位化管理。另一方面，泓德能源旗下的漁電共生案場也開放原地主、員工或是返鄉漁青以契作合約方式加盟，並由專業團隊教學、培養新一代的養殖技術人員，鼓勵考取專業證照，鞏固與強化臺灣養殖漁業人才的實力。

泓德能源總經理周仕昌表示，泓德能源積極投入生態養殖，不單單僅著眼於養殖容易程度，而是適地適所打造適合各種水產的生長環境方式從事生產，期望扮演養殖升級的推手，結合漁電共生的資源，為臺灣養殖業永續發展貢獻一份心力。