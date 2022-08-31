美國聯準會主席鮑爾近期一席話，引起市場大震盪，在升息循環終點可能延後的情況下，聯博投信多元資產資深投資策略師趙心盈觀察，短期內市場恐持續修正，可用多元資產基金作為「進可攻、退可守」的核心配置。

美國7月消費者物價指數年增率下降並低於預期、生產者物價指數意外下滑與進口物價指數七個月來首度下跌，顯示通膨可能初步出現降溫跡象，一度激勵市場走升。但隨後在多位聯準會官員陸續發表鷹派言論，表達將持續升息以抑制通膨的決心，市場風險趨避情緒再度升溫，在這個情況下，該如何作投資布局？

事實上，趙心盈表示，在美股企業財報接近尾聲之際，已有75％企業盈餘優於預期且盈餘成長7.9％，因此，儘管企業盈餘上修動能趨緩，但獲利成長預估仍維持正成長。

然而，目前還不知通膨何時回落還不確定，貨幣緊縮是否可能導致經濟衰退亦未可知。在市場持續波動之下，趙心盈建議投資人伺機布局穩健型的多元資產基金。原因有三，一、全球股債資產的收益水準較去年底逐漸提升、部分甚至來到10年相對高點。二、面對波動的市場環境，創造多元股票報酬來源將是關鍵。三、靈活配置股債資產，可藉此掌握機會、平衡風險。