聯準會（Fed）主席鮑爾在央行年會發表鷹派演說，預估將在一段時間內實施對經濟成長具有限制性的貨幣政策，9月利率決策將取決於數據甚至不排除升息3碼（1碼是0.25個百分點），衝擊美股與全球市場表現，過去一周股票資產資金外流，為近七周以來首見。

統計過去一周整體股票型ETF資金淨流出36.41億美元，主要為日本流出13.97億美元、大陸流出13.88億美元，歐洲、亞太、美國與全球分別遭淨流出8.86億美元、5.38億美元、2.96億美元與1.72億美元，僅新興市場獲資金小幅淨流入0.65億美元。產業ETF流淨入金融、公用事業與核心消費，前三大淨流出為科技、工業及不動產。

富蘭克林證券投顧表示，過去一個多月以來，美國通膨數據放緩，舒解市場對Fed積極緊縮政策的擔憂，但Fed主席鮑爾的最新談話展現通膨不歇、升息不止，且利率將維持高檔一段時間的鷹派立場，強調即使升息讓短期經濟表現可能承壓，也不會讓Fed由鷹派轉為鴿派。市場預期與Fed立場差異。後續需重新校準，導致市場波動加劇，接下來關注9月公布的8八月就業報告及通膨數據，將牽動Fed下次利率會議決策。

富蘭克林證券投顧指出，現階段建議投資組合應增持美國平衡型及債券基金比重，以防禦股市波動，股票配置建議靠攏具備抗景氣循環、通膨轉嫁，且有政策扶持的基礎建設及公用事業股票型基金，及透過定期定額策略，掌握生技或科技產業長線創新商機。

美盛基礎建設價值基金經理人尼克．蘭利認為，貨幣政策緊縮將壓抑景氣、企業獲利及股市評價，所幸基礎建設提供的服務屬於生活必須，較不受景氣循環影響，且多數有通膨轉嫁機制，受監管的資產規模可望隨著各國加速推動低碳經濟轉型的資本支出而成長。

美國通膨削減法案對在美國國內投資替代能源及電動車生產製造的企業提供獎勵，可望吸引更多民間投資，也將成為後疫情時代驅動美國經濟成長的重要動力之一，基建產業投資題材豐沛。