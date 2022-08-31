甄莉解釋家人都與公公不親近，所以她才會主動陪伴公公。（東森超視提供）

沈玉琳分享如何與媽媽相處。（東森超視提供）

東森超視由于美人、沈玉琳主持的《我就問 你正常嗎？》日前邀請況明潔、甄莉、小Call、黃馨儀及KOL艾塔、維尼媽等人分享結婚多年來與婆婆交手過招的「婆媳」經驗；結婚20多年的甄莉透露全家人出門時，會主動勾著公公的手並陪伴聊天，沒想到于美人、沈玉琳都對此感到不可思議。

與老公結婚20年的甄莉，透露出門時，公公總習慣一人走在前頭，這時候只有她會上前去勾著公公的手、邊走邊聊天，眾人聽後都覺得很不可思議，于美人更是轉頭詢問沈玉琳：「媳婦這樣勾著公公正常嗎？」沈玉琳打趣地回：「假如我有媳婦的話，我覺得OK！」惹得全場笑聲不斷。

沈玉琳也認真分析：「就客觀面而言不正常，婆婆一定會覺得事情不單純。」甄莉強調這是她出自「孝心」的表現，因為公公的小孩從來不跟他這樣親近，「公婆就等於是我爸媽，所以對待公婆就像對自己爸媽一樣。」不過甄莉也坦言此舉可能真的無意間讓婆婆感到不舒服，有次她打電話詢問婆婆周末想去哪間餐廳吃飯，婆婆卻酸她：「妳去問公公，反正妳說去哪，妳公公都說OK啊！」當下她心想公公的確很聽她的話，就未多做反應，甄莉這豪爽不拘小節的個性，讓所有人笑歪腰。

于美人好奇詢問沈玉琳如果遇到婆媳問題，都是如何解決？沈玉琳秒回：「吵架一定會站在老婆那邊。」他強調他不是不孝順，是因為自小就和媽媽吵到大，2人吵完通常30秒就會和好，但如果跟老婆吵就會像是拿磚頭砸自己的腳，直呼：「夫妻每天都要相處在一起，吵一次不理你三天，反而你更難過！」

沈玉琳也提到因為媽媽住在嘉義，平時只有過年過節才會回南部，所以不太會有婆媳問題，他透露帶芽芽回老家時，都會掌握黃金2小時，「因為我媽一開始會先罵我哥、接著是我姊，時間差不多2小時過去」，時間一到他就會立刻起身帶芽芽返家，笑說：「再不走就換我被罵。」《我就問 你正常嗎？》每周一至周五晚間9點在東森超視播出。