一群歐洲議會議員（MEP）起草了一份歐盟改革藍圖，其建議包括一項新的歐盟計劃，以支援面臨能源和食品價格上漲的家庭和企業，以及一支5000人的歐洲軍隊，不過該藍圖僅為規劃，不具任何效力。

The European Commission announced its plan to provide €1.2 billion for the European Defense Fund. The move raised questions about whether the #EU states are now more willing to form a European #military entity. Is the European Army on the Way? https://t.co/vnSCBK60Dm pic.twitter.com/nHfhUAuayh — Politics Today (@mypoliticstoday) August 21, 2022

據歐盟專業媒體《歐洲動態》（EurActiv）30日報導，由一個歐非政府組織：史賓納利集團（Spinelli group）所編寫的「聯邦歐洲：主權、社會和生態」宣言，這份藍圖呼籲歐盟擴大衛生和稅收政策方面的權限，同時修改憲法，使歐洲社會權利支柱具有法律約束力。該團體彙集了歐洲議會中具有影響力的聯邦主義歐洲議會議員，是很有名的歐盟聯邦主義智庫。

它還呼籲修訂「穩定暨成長公約」(Stability and Growth Pact)，該契約規定了政府債務和預算赤字的限制，以開放將與氣候和環境保護有關的投資排除在計算之外。

還有，政策領域中許多一致決的決議，應該都改由條件多數決（Majority voting）所取代。

藍圖指出：「隨著衛生聯盟（Health Union）的啟動，包括共同獲得疫苗以及新生的金融、財政聯盟，出現了一個很好的機會。」

它建議，鑑於能源和糧食價格上漲，新的「歐洲援助和韌性計劃」（European Assistance and Resilience Plan）應為向家庭和中小企業提供「補償性調撥」資金，並建議永久化歐盟復甦計劃，該計劃將會會員國設置7500億歐元（近22.83兆新台幣）的財政支援計劃，以在疫情後重建經濟。

它還呼籲大幅加強歐盟的國防和安全存在，包括建立一支5000人的快速反應部隊和歐盟軍事總部。 它還補充說，「烏克蘭戰爭必須給歐洲一個團結和強制分擔責任的移民聯盟。」

The idea of a European army has faced many challenges to date. However, the #EU is getting closer to a common security understanding. What does the EU’s latest decision to fund the long inactive European Defense Fund mean?

Read full texthttps://t.co/vnSCBK60Dm pic.twitter.com/ET7m7PmFQV — Politics Today (@mypoliticstoday) August 29, 2022

綠色歐洲議會議員兼史賓納利集團主席弗魯恩（Daniel Freund）告訴歐洲動態：「目前的情況表明，聯邦制的最初目標仍然來得及。」

We’re happy to announce that @daniel_freund will be the new President of the Spinelli Group on behalf of @GreensEFA. We thank @brandobenifei for his amazing work this year as our first President for this mandate! #TheFutureIsYours #CoFoE #ToFedEU 🇪🇺 pic.twitter.com/fQCqI7ZmAk — The Spinelli Group (@SpinelliGroup) October 22, 2021

「我們需要一個強大的歐洲來解決我們這個時代所面臨的大問題：氣候、安全、保護民主和我們的價值觀。 歐洲議會同意，公民同意、民間社會同意。 政府則需要實踐。」