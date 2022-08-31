台中一名6旬吳姓男子到女友人A女家中聊天，趁機鑽入A女房間突襲摸A女胸部，大吼「妳的胸部那麼大」，並拉A女的手觸摸自己的生殖器官，事後慘被報警提告。台中地院審結，依強制猥褻罪，處6月徒刑，得易科罰金18萬元。緩刑2年。

判決書指出，吳男20年前在台中一處公園唱歌時結識A女，2021年11月間吳男再度巧遇A女，要求到A女家中作客，A女不疑有他便答應了，同年12月間吳男於凌晨時分無預警前往A女家中拜訪，尾隨A女走進房間內。

未料，吳男突然躺在A女床上，對A女說，「你的胸部那麼大」等語，強行環抱A女的胸部並把手伸入衣服內觸摸，吳男甚至露出沾滿精液的生殖器，要求A女觸摸，A女為留下證據只好照做，直到吳男走後才報警提告。

台中地院審理時，吳男坦承所有犯行，稱自己患有重度憂鬱症，法官認為，吳男僅為滿足個人慾望就侵害被害人的性自主權，的確不可取，但參酌吳男積極與被害人調解，並賠償被害人20萬元等，也無前科，認為此案後應會有所警惕，故予以緩刑，依強制猥褻罪判刑6月，得易科罰金18萬元。緩刑2年。