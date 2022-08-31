櫃檯買賣中心持續將永續發展債券列為重要推動業務，截至8月30日止，111年已有29檔永續發展債券上櫃掛牌，發行金額共計新台幣789.7億元，而流通在外發行檔數為113檔，發行餘額為新台幣3372.66億元。

為促進我國永續金融的發展並配合主管機關推動「公司治理3.0」、「綠色金融行動方案2.0」及「資本市場藍圖」，今年櫃買中心持續將永續發展債券列為重要推動業務，截至8月30日止已有29檔永續發展債券上櫃掛牌，發行金額共計新台幣789.7億元，而流通在外發行檔數為113檔，發行餘額為新台幣3372.66億元；此外，111年截至8月30日止，尚有6家發行人永續發展專項資金債券已取得資格認可尚未掛牌，後續將陸續上櫃掛牌。

再者，為因應國際永續發展趨勢，協助上市櫃公司瞭解「永續發展路徑圖」推動內容，櫃買中心與臺灣證券交易所於8月31日至9月6日採線上播放影片方式辦理「溫室氣體盤查及查證宣導會」，以輔導上市櫃公司落實永續發展責任，及早建立碳管理能力。

櫃買中心表示，此次宣導會除邀請具有輔導溫室氣體盤查經驗之會計師事務所就「企業因應碳盤查之營運規劃」及「碳足跡管理與淨零時代競爭力」等議題講授企業因應永續發展路徑圖政策之營運規劃及策略外，並邀請崑鼎集團就「企業推行溫室氣體盤查實務」進行經驗分享。