民進黨鄭朝方31日由立委邱泰源和林靜儀等人陪同，完成竹北市長候選人登記，鄭朝方指新竹縣的政治結構相對老舊，將以「竹北隊」的概念，串聯教育、親子及交通等每一個專業，先從竹北來改變。
鄭朝方說，竹北市的特色公園、人行步道及交通等，要用科技力方式來導入市公所的便民服務，要用新世代的方式來改革，因此推出「竹北隊」的概念，希望從教育、親子、環境及交通等方方面面的政策，串聯起每一個人的專業，會讓大家看到我們整個團隊要來翻轉這座城市的決心。
民進黨鄭朝方31日由立委邱泰源和林靜儀等人陪同，完成竹北市長候選人登記，鄭朝方指新竹縣的政治結構相對老舊，將以「竹北隊」的概念，串聯教育、親子及交通等每一個專業，先從竹北來改變。
鄭朝方說，竹北市的特色公園、人行步道及交通等，要用科技力方式來導入市公所的便民服務，要用新世代的方式來改革，因此推出「竹北隊」的概念，希望從教育、親子、環境及交通等方方面面的政策，串聯起每一個人的專業，會讓大家看到我們整個團隊要來翻轉這座城市的決心。
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