新北市新莊區福營派出所有名林姓員警，在昨(30)日晚間11時23分在新樹路、景德路口處理交通事故時，有輛行經此地的機車不慎撞上值勤的救護車，摔車後滑行後又撞上林男，結果林男頭部遭到重擊，送醫治療後發現是蜘蛛網膜破裂，目前進加護病房治療，狀況穩定。

據了解，這名23歲的林姓員警當時在現場處理一起機車與汽車擦撞的車禍，無人涉及酒駕，但因為機車騎士腳部有擦挫傷，因此通知救護人員前往現場協助送醫。

結果當林警與同仁在路邊等候救護車抵達現場，當救護車駛近事故現場時，21歲的黃姓男子所騎乘的機車疑似未注意救護車，直接撞上救護車的車頭導致人車噴飛，不僅機車向前滑行，黃男也直接撞上林姓員警，造成他頭部遭到重擊。

黃男的酒測值為零，但因有擦挫傷也送醫救治，而林警雖無明顯外傷，但不久後因頭部發生暈眩，因此在福營派出所副所長陪同下前往衛生福利部臺北醫院診治，結果在31日凌晨1時15分發現竟是左腦下蜘蛛網膜破裂造成的腦出血，立刻轉進加護病房治療，一度發出命危通知書。

據了解，林警意識清楚、狀況穩定、沒有生命危險，醫院目前施以藥物降腦壓，視出血狀況再評估是否需開刀，不過幸好林警正值青年，腦中瘀血有望自行排出，目前仍在加護病房持續觀察；新莊警分局表示，將持續關注林員傷勢發展狀況，並全力提供後續醫療所需要之協助，至於車禍詳細的肇事原因仍有待釐清。