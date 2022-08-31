吳青峰邀請孫燕姿合唱新歌〈醉鬼阿Q〉。(環球音樂提供)

吳青峰邀請孫燕姿合唱新歌〈醉鬼阿Q〉。(環球音樂提供)

吳青峰曾經於2020年個人演唱會《太空備忘記》，使用「燕姿計畫」做為蘇打綠合體的代號，當時還祭出參與工作人員必須簽訂500萬元的保密條款，如今「燕姿計畫」代號成真，兩人合作推出新歌〈醉鬼阿Q〉，合作過程中為了保密還用「麻辣鍋」當作孫燕姿的代號。

吳青峰一直視孫燕姿為偶像，從大學時期參加音樂比賽就選唱孫燕姿〈我要的幸福〉，出道後各個時期不同的表演活動中，也時常翻唱偶像的作品，私下兩人聯繫時吳青峰還笑說：「我會不會太常翻唱你的歌了！」

此次吳青峰籌備新專輯《馬拉美的星期二》期間，腦海一直浮現孫燕姿的聲音，於是鼓起勇氣邀約，沒想到孫燕姿一口答應，讓他覺得自己簡直是一步登天，他感動表示「已醉」且「已跪」。孫燕姿則回應當初聽到Demo時就非常驚艷，立刻回覆道：「I love it！可以聽到青峰世界裡的奇幻。」

兩人合作過程保密到家，連吳青峰本人都需簽署保密條款，而他們在討論音樂時，孫燕姿一度脫口說出：「我真的好想吃麻辣鍋！」吳青峰便用「麻辣鍋」當作孫燕姿的代號。

昨日兩人分別在社群平台上分享影片，對白中的「好想找人喝一杯」、「等不及了嗎」笑翻眾網友。這兩段影片是兩人碰面的第一個臨時動議，畢竟疫情期間兩人好不容易碰面，開心之餘忍不住演很大，指導彼此如何詮釋醉鬼。吳青峰使出擦馬桶的看家本領，孫燕姿則是犧牲形象表演內急跟等不及！〈醉鬼阿Q〉將於9／2數位上架，上午11點MV於吳青峰個人YouTube頻道上線。