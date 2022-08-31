隨著電動車需求增大，全球電池市場供不應求，加上多國新能源車利多政策釋出之下，看好電池及儲能產業長期走勢。中信投信表示，電動車已是未來趨勢，電池及儲能科技及上游原料與設備產業後市可期，建議投資人可逢低布局電池及儲能題材ETF。

中信電池及儲能ETF（00902）經理人詹佳峰指出，響應美歐及中國對新能源車的相關政策，電動車的需求持續增長，根據市調機構 BNEF預估，全球2025年電動車銷量將增長至2107萬輛，2021年至2025年的銷量平均增速達33%，需求量大幅提升後將帶動整體供應鏈，其中又以佔據電動車半數以上成本的電池更加受惠。

詹佳峰指出，除歐盟從2035年禁售燃油車之外，加州近日也正在推動該政策，預估美國16州將跟進，另外最新消息指出，LG新能源將在美國增設第四座電池廠，預估是為爭取美國新能源法案的補助，多國政策激勵之下，電動車產業受惠大，最吸引人的將是產業鏈中更上游的供應鏈，例如鋰、鈷、鎳、錳等原物料生產商。

展望後市，詹佳峰表示，能源轉型推動下有助於電動車的發展，帶動中上游共應鏈發展，中信電池及儲能ETF（00902）所追蹤的指數「ICE FactSet電池與儲能科技指數」因位處電動車中上游，毛利率較下游廠高，因此長、短期走勢，都相當看好。