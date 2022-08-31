英國零售商協會(BRC)在周三指出，截至今年八月底的12個月中，英國商店和超市的商品價格上漲5.1%，為2005年有該紀錄以來最大漲幅，反映出俄烏戰爭帶來的食品成本飆升。

BRC說，戰爭推升了動物飼料、化肥、小麥和植物油的價格，讓牛奶、奶油、薯片等價格上漲，導致八月食品價格上漲9.3%；而在七月則為上漲7.0%。

負責編制該調查的Mike Watkins說，預計食品價格還會上漲6個月，但供應鏈中的部分成本壓力可望開始緩解。「然而隨著能源成本再度飆升，今年秋季可支配所得將進一步下滑，零售支出在第四季將面臨壓力」。

自去年12月以來，英國央行已經升息六次。英國央行正在關注通膨會持續多久。

另外高盛經濟學家在周二指出，如果天然氣價格降不下來，英國明年初的通膨將見頂超過20%，達到22.4%。

英國能源監管單位在上周指出，十月起家庭的能源帳單將增加80%，百萬個貧困家庭機陷入燃料困境，企業也會處於風險中。

花旗經濟學家在上周也提出類似預測，認為英國明年一月的CPI將見頂，達到18.6%，為英國央行目標的9倍多。