顯示器供應鏈顧問公司DSCC出具告指出，蘋果將在9月發表的iPhone 14系列手機，主要仍由南韓三星供貨，同為韓廠的樂金顯示器（LG Display）和中國廠京東方的供貨占比合計不到20%。

DSCC表示，根據內部消息，在今年6～9月期間，三星供應82%的iPhone 14系列手機面板，略低於去年同期占iPhone 13面板供應的 83%。今年樂金顯示器約供應12%的iPhone 14系列手機面板，而京東方的占比約為6%。

報告並指出，基於一些技術問題，樂金顯示器在這段期間並未供應iPhone 14 Pro Max面板，但最快可能自9月起出貨此機型的面板。

此外，京東方的價格優勢獲蘋果青睞，未來可能拿到更多iPhone 14系列手機面板訂單。

DSCC表示，面板廠對組裝廠6月出貨180萬片、7月出貨535萬片、8 月份出貨逾1000萬片、9月出貨逾1650萬片，以此推算，蘋果預計新一代iPhone手機的初步銷量約為3400萬支。

蘋果日前宣布將在美西時間9月7日上午10點（台灣時間9月8日凌晨1點）舉辦線上秋季發表會，業界普遍預期今年將登場的4款iPhone 14手機分別為6.1吋的iPhone 14和iPhone 14 Pro，以及6.7吋的iPhone 14 Max和iPhone 14 Pro Max。