農委會自2014年啟動全國公立動物收容所轉型為動物保護教育場所的改善工程，透過全新的建築設計及良好的居住空間，除提升收容動物的健康，並促使民眾願意親近收容所，有效提升收容動物認養率。

農委會表示，各縣市政府依「動物保護法」規定應設置動物收容處所，但原有公立動物收容處所多年前由地方環保局簡易設備改建而成，多為鐵皮、鐵籠等建材，且收容空間嚴重不足，現場氣味與犬吠等問題嚴重，動物飼養環境不佳。

為協助改善收容環境，農委會規劃「政府公共建設計畫－2014至2018年度改善政府動物管制收容設施計畫」，向行政院爭取重大公共建設經費，並經行政院於2013年6月核定執行。另配合各縣市政府依2015年「動物保護法」修正施行收容動物零撲殺重大變革，動物收容空間需求大增，持續調整收容量能設計而擴增工程規模，並因應多縣市遭遇抗爭問題須與當地民眾進行溝通，故展延計畫至2024年底止屆期。

為翻轉民眾對早期動物收容所不好的印象，農委會自2014年開始與各縣市政府合作，啟動全國公立動物收容所轉型為動物保護教育場所的改善工程，自2014年到2022年，已投入17.1億元經費補助20個縣市，完成26處動物收容所改建、新建或修繕工程。

農委會表示，希望透過全新的建築設計，以良好的居住空間提升收容動物的健康，同時也透過具美學設計的建築物促使民眾願意親近收容所，以全新的觀點來理解動物收容所，讓收容所不只是收容所，而是生命教育場域，另一方面也有效提升收容動物認養率。