截至8月30日，大陸鋼鐵行業52家上市公司2022年半年報已經披露完畢。受新冠疫情防控和鋼鐵市場嚴峻形勢的雙重壓力，鋼鐵行業進入弱週期，呈現成本高漲、需求減弱、獲利下滑態勢，大陸鋼企經營效益普遍出現較大幅度下滑。

東方財富Choice資料顯示，上述52家上市公司中，近五成公司營業收入按年出現衰退，更有逾八成公司歸母公司淨利潤衰退。

證券時報31日報導，今年上半年，多數鋼企業績不振，上述52家公司營收共計人民幣（下同）1.23兆元，較2021年同期下降0.19％；實現歸母公司淨利潤396.23億元，較2021年的816.23億元下跌51.46％。柳鋼股份、安陽鋼鐵、西寧特鋼、八一鋼鐵等七家公司出現虧損。

作為大陸鋼鐵行業龍頭，寶鋼股份上半年營業收入為1,836.55億元，年增0.2％；實現歸母淨利潤77.91億元，年減48.4％。寶鋼股份表示，受新冠疫情影響，上半年汽車、工程機械等鋼鐵下游行業需求普遍下滑，第二季起鋼價下行，上游煤炭、合金等原輔料價格保持高位，鋼鐵企業購銷價差收窄，行業經營效益大幅下滑。

上海鋼聯鋼材事業群研究員王軒越表示，大陸鋼企上半年業績表現不佳，主要原因是供需失衡造成的成品鋼材利潤大幅下降。他指出，今年整體鋼材需求減少較多，同期境內鋼鐵生產雖然也有減量，但供應壓減速度不及需求萎縮速度，供過於求格局下噸鋼利潤逐步下行，直接影響鋼鐵企業的業績水準。

市場專家指出，雖然大陸鋼鐵行業上半年經濟效益出現顯著下滑，但行業總體資產狀況仍處於歷史較好水準，企業資產負債率年比下降，負債結構持續優化。隨著自律性減產及壓減產量政策的落實，行業獲利情況將有所改善，預計下半年鋼企業績可望回暖。